膚況完好！工人以為挖到命案屍體 竟是19世紀女屍...

紐約工人挖到一具棺材，當下以為是命案現場，專家鑑定後才得知，屍體是19世紀時死於天花的年輕非裔女性。（圖擷自推特）

2018-10-02 14:31

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約一群工人過去意外挖到一具棺材，裡頭躺著皮膚狀況良好的女屍，當下以為是命案現場，報警由專家鑑定後竟發現，屍體是19世紀時死於天花的年輕非裔女性。

《紐約郵報》近日報導，在2011年時，紐約皇后區（Queens）的工人操作挖土機時意外挖出棺木，以為挖到命案現場，鑑定後才知道死者是19世紀非裔女性，於26歲時染上天花而不幸去世。由於棺木有效隔絕空氣，因此遺體皮膚上的天花傷口還可辨識，紐約首席法醫、考古學家沃納西（Scott Warnasch）驚訝表示，「女屍的身體保存完好，看起來像是只死了一週，如果說女屍的天花病毒還存活，我也不會感到驚訝。」

由於19世紀的鐵棺木造價高，通常是有錢人才會使用，但該鐵棺木內躺著非裔女性，在當時是相當不尋常的事，這令研究人員感到好奇，進而展開研究。專家鑑定後發現，該非裔女子名為皮特森（Martha Peterson），紐約在1827年廢止黑奴制度，她的父母是當時非裔美人社區中的重要人物，她生前則為主張廢除黑奴的雷蒙（William Raymond）工作，而與她一同入土的鐵製棺木，也是由雷蒙合夥的棺材公司Fisk & Raymond所製造。

近期美國研究團隊還透過電腦技術重建皮特森生前的樣貌，美國公共電視網（PBS）將在本月3日播出相關內容。