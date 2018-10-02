「感謝台灣朋友支持」余杰：劉霞可能明年赴台辦攝影展

今天有媒體報導，余杰透露劉霞明年可能會來台辦攝影展。（路透）

2018-10-02 13:13

〔即時新聞／綜合報導〕已故諾貝爾和平獎得主劉曉波的遺孀劉霞，日前赴美出席哈維爾基金會舉辦的座談會活動後，在紐約與中國流亡作家余杰重逢，余杰也在臉書感嘆「九年生死兩茫茫，今日相聚何歡暢」。今天有媒體報導，余杰透露劉霞明年可能會來台辦攝影展。

《中央社》報導，余杰轉述劉霞的話表示，感謝多年來台灣朋友們對劉曉波與她的支持，並指她「可能明年來台灣辦攝影展」。

報導指出，劉霞近日在旅居德國的廖亦武陪同下飛往美國，出席哈維爾圖書基金會於紐約舉辦的「打破靜默，危機下的勇者作家獎」座談會，這也是劉霞離開中國後，首度出席公開活動。

余杰一家三口也前往紐約，與闊別多年的劉霞、廖亦武團聚，余杰還在臉書憶述，「當年，曉波和劉霞來我們北京家中探望我們剛剛出生的孩子的情形還歷歷在目。如今，我家兒子已經十歲了。而曉波已經離開我們了」。

余杰隨後也貼出他與妻子、劉霞、廖亦武悠然自得的合照，並寫道「九年生死兩茫茫，今日相聚何歡暢」。網友也在底下留言「終於看到了她的笑臉，願她安好」、「代價太大了」、「好心疼」、「歡迎劉霞來台灣」。

根據余杰臉書上最新的劉霞動態，應為上月底前往普林斯頓大學，拜訪著名學者余英時與師母陳淑平，「他們也為劉霞獲得自由感到高興」，同時附上一行人輕鬆寫意的對著照相鏡頭擺出開懷笑容。