郭文貴：中共以一國之力 將我定為頭號敵人

郭文貴指出，中國在全世界對他發動前所未有的謠言，以一國之力，將他定為頭號敵人。（資料照，法新社）

2018-10-02 14:59

〔即時新聞／綜合報導〕近日中國流亡富商郭文貴爆料，西方世界正在醞釀政治、經濟、軍事、文化等層面對中共的一系列制裁行動，更形容「偉大的時代，真的到來了」。而郭文貴也回顧過去1年的爆料，指出過去他被人們認為是「雞蛋碰石頭」、「荒唐」、滑稽」、「不可理喻」，但中共以「一國之力」將他定位為「頭號敵人」的傲慢行為，卻讓西方世界意識到爆料的真實價值。

回顧過去1年以來的爆料革命，郭文貴形容，「爆料剛開始的時候，被認為雞蛋碰石頭，甚至人們認為這是荒唐、滑稽、不可理喻的」，然而隨著時間過去，郭文貴認為，透過海航事件，王岐山和范冰冰的事件，王健被殺的事件，中央政法委書記孟建柱的家庭腐敗事件，公安部副部長傅政華、孫立軍到美國來，和國安部紀委書記劉彥平對他的綁架暗殺，證明他所言不假。

從王岐山到范冰冰 判斷準確前所未有

郭文貴表示：「中國發動前所未有的全世界對文貴的謠言、大外宣的攻擊，以及間諜系統、情報系統，中國的海外沉默力量，以一國之力，將文貴定為頭號敵人」，郭文貴指出，「這一系列傲慢的行為、黑社會的手段，證明了文貴的爆料的真實價值，和引起了西方的高度關注」，郭更透露，如今西方世界，不論是政治團體、政府，還是智庫，以及西方資本主義社會的資本利益集團等各個組織，都高度關注他的爆料。

郭文貴自豪地指出：「沒有1個人，能在過去1年內，對中美、世界、馬來西亞、委內瑞拉、劉特佐、王岐山、孟建柱、范冰冰、海航、王健被殺、安邦、肖建華事件，能預測這麼準確，判斷這麼準確，前所未有。」

呼籲中共不等同中國 應徹底分開

郭文貴呼籲，人們應該把「中共」和「中國」徹底分開，郭表示，絕大多數中國人都願意繼續韜光養晦，發展經濟，更重要的是「像西方世界一樣，人能被尊重，私人資產能得到保護，腐敗不要統治中國，讓中國人不再吃化學食品，讓中國人減少霧霾、環境的污染，對後代造成的這種無法接受的滅族滅宗滅未來的行為」。