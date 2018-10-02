解決提出問題的人 美藥商龍頭遭罰193億

美國藥品批發龍頭美源伯根公司旗下一間子公司，涉嫌摻假藥品和假冒偽劣藥品，CEO向公司高層舉報後，隨即被開除。（美聯社）

2018-10-02 13:09

〔即時新聞／綜合報導〕美國藥品批發龍頭美源伯根公司（AmerisourceBergen Corp）旗下一間子公司，涉嫌摻假藥品和假冒偽劣藥品，時任CEO的馬倫（Michael Mullen）發現後，向公司舉報，隨即被開除，馬倫遂向法院舉發自己前東家的不法行為，美源伯根遭罰6.25億美元（約193億新台幣）。

據《路透》報導，曾任美源伯根底下一間子公司CEO的馬倫，在任職期間發現子公司涉嫌違法，重新包裝和分銷未經美國食品藥品監督管理局（FDA）所批准的抗癌藥物，他隨即向公司進行內部舉報，不料卻直接遭解雇，馬倫憤而對外爆料自己前東家的不法行為。

法官痛批，美源伯根將「企業利潤凌駕於患者的需求之上，危及癌症患者的健康」，最後美源伯根遭重罰6.25億美元，涉案的子公司也於去年9月認罪，遭罰2.6億美元罰款（約80億新台幣）和沒收非法所得9990萬（約31億新台幣），非法所得將用於紐約州醫療補助計劃，馬倫也能分享該賠償金。

美源伯根聲明指出，子公司的部分做法與總公司規定相違背，已經簽訂了新的企業協議，來嚴格要求底下部門遵守規範。