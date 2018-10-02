宛如15公尺巨蟒 加拿大版尼斯湖水怪現蹤

2018-10-02 13:06

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大不列顛哥倫比亞省（British Columbia）歐肯那根湖（Okanagan Lake）盛傳有隻加拿大版的尼斯湖水怪「奧戈波戈」（Ogopogo），在過去3週已被目擊3次，且有人成功拍下疑似水怪的身影並PO網，引起民眾熱議。

綜合外媒報導，當地居民哈爾鮑爾（David Halbauer）與家人於上月12日，前往歐肯那根湖野餐時，目睹一隻黑色圓柱型生物自水中浮出，且悠游水面。「你完全無法想到，在晴朗的日子坐在湖邊時，會看到一隻恐龍從水中冒出。」他形容，這隻生物宛如一條「巨蟒」，且約15公尺長。

自此後，「奧戈波戈」又有兩次目擊案例，引起當地人和遊客高度興趣。而對於上月水怪3次「現蹤」，讓自1978年目睹「奧戈波戈」後，便投入研究該項傳說的史迪古（Bill Steciuk）感到震驚，且透露，他上次目擊水怪是在2015年，當時他發現離岸150公尺的湖面，突然被一個巨大蛇頭狀生物劃破，於是他迅速拿起相機拍攝，堅信這就是水怪的臉。

他也推論，史前有許多巨型海洋生物層游到歐肯那根湖，但後來因海平面逐漸下降而被困於此；另外也有人認為「奧戈波戈」是種已滅絕2000萬年的龍王鯨。

此外據悉，「奧戈波戈」名稱是從印地安人語的「Naitaka」演變而來，意思為「湖中惡魔」。