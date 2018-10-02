強震毀家園！印尼災民搶超商、加油站喊「別無選擇」

由於居民流離失所，物資補給緩慢，當地居民開始打劫超市與加油站。（路透）

2018-10-02 11:46

〔即時新聞／綜合報導〕印尼蘇拉威西島9月28日出現芮氏規模6.1與7.5強震，6公尺海嘯席捲而來，造成約1200人罹難。由於居民流離失所，物資補給緩慢，當地居民開始打劫超市與加油站，搶劫的男子高呼：「我們必須要吃東西，別無選擇」，混亂光景令人無奈，警察也只能袖手旁觀。

據《法新社》報導，地震發生後，市中心散亂著碎玻璃，進入超商的路障被破壞，民眾開始搜刮物資，努力把餅乾、瓦斯罐、衛生指與尿布等物品裝進塑膠袋與籃子裡，有男子搜刮物資時大喊：「沒有援助，我們不吃東西不行，別無選擇」，也有其他人喊：「我們處於危機中」。

期間發生了兩次規模較小的餘震，有人大喊：「地震！地震！」卻還是無法阻止群眾的瘋狂，一群十幾歲的年輕人對媒體說：「現在的情況只能這樣做了，不管是食物、水，任何東西都不夠」、「能拿的全都拿，我們現在也沒辦法開伙，只能搶了」。事實上，超市對街就是警察署，現場的警察對此無能為力，只能視而不見

報導指出，加油站也同樣遭到洗劫，許多人拿著油桶、寶特瓶與清潔用品的塑膠瓶去裝汽油，一名女性表示：「雖然油價不會有大變動，但之後生活必需品的價格一定會大漲」，合理化偷油的行徑。