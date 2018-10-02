爆中共瀕臨巨變前夕！郭文貴：偉大的時代真的到來了

郭文貴近期做出重大警示，西方世界已從過去的反恐行動轉為如今的全面反共。（資料照，路透）

2018-10-02 12:12

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普上週在聯合國大會上演說，批評中國的貿易不公平行為，更公開呼籲全世界應該抵制共產主義。自稱上週前往加拿大跟西方重要人士召開特殊會議的中國流亡富商郭文貴近日爆料，會議中他得知世界將發生「歷史上巨大的改變」，西方已從過去的反恐，轉變為今日的全面反共，中美關係將從「競爭關係」轉為「敵對關係」，更指「偉大的時代，真的到來了。」

一改往常直播時的輕鬆語氣，郭文貴近日放出在飛機上錄製的嚴肅談話。針對近期中美關係的變化，郭文貴指出，「我早在七月份的時候就說過，中美關係之間將出現重大變化。」表示過去幾十年來，中美之間「鬥而不分、鬥而不死、鬥而不裂」的局面，隨著雙方各種出牌、較量、溝通，最後都能達成一致的合作結果。

中國昔日韜光養晦 如今已徹底改變

郭文貴表示，幾十年來，中國震撼世界的奇蹟性經濟發展，沒有美國的支持和合作是不可能，「但是隨著中國經濟發展，中國將面臨著兩個選擇，到底是走一個向世界擴張、挑戰美國的方向發展？還是沿著鄧小平當年所說的，不擴張、不稱霸、不在國際事務上扮演所謂的霸主地位、不做強國，一心一意謀發展、一心一意發展經濟，把國內的事情搞好，韜光養晦？」

郭文貴說，過去五年，鄧小平原先讓中國韜光養晦、一心一意發展經濟的戰略，「已經徹底的改變了」，郭指出，中國轉變為「積極的擴張，國內大搞意識形態，造成一黨天下、一人天下」，甚至是「以黑治國、以警治國、以貪反貪」，更重要的，就是在世界上挑戰美國的地位。

郭文貴表示，過去因為美國和西方世界忙於反恐戰爭，「給了中國前所未有的歷史發展機會」，更讓中共得到了「飛速發展」，也由於「美國內部的各種政治情況和幾屆選舉，給了他們巨大的機會」，但是，從這屆美國政府開始，已經有所不同。

美將制裁中共非法資產 打擊海外假民運

談到川普在聯合國大會上公開呼籲全球反共產主義、反對中國共產黨影響美國中期選舉，郭文貴指出，「可以說在一年以前是不可能發生的事情！」更表示「人類（歷史）上也從未有一個美國總統，公開的全球反共產主義，即使雷根也沒有做到！」、「這是世界巨大的事件，千年來從未發生過。」

郭文貴爆料，10月4日至11日期間，在經濟領域上，美國可能有一系列和西方的共同行動，「特別在貨幣操縱，美元和港幣掛勾、美元和人民幣掛勾、和美台關係、美台經濟合作關係」，而在軍事上，會有「一系列的宣布、動作」，為川普聯合國大會演說的意識形態定位，也就是從過去的反中到如今的全球反共。

郭文貴透露，接下來美國以及西方世界，將對中共的官員資產進行「前所未有的制裁」、推動制裁法案，郭文貴表示：「也會對中共的個人、私人財產，他們的非法資產、盜取人民的財富、以及在西方的滲透，這些人員和家屬，其中包括在海外打著民主、民運的這些人，在西方多年來，詐騙西方政府、搞假政治庇護、假新聞，和假反共、真合作，這些海外敗類們，都將一系列的立法加以懲處。」

郭文貴：西方和中共已展開全面博弈

郭文貴嚴肅表示：「西方和中共之間，已經展開了全面的博弈」，「西方對中國的了解，和西方採取的行動，是戰友們你們無法想像的」，郭文貴表示：「偉大的時代，真的是到來了，變革的時代，已經在發生中。」

在影片最後，郭文貴更向全世界所有關注爆料的人喊話：「所有的看這個視頻的，不管你是什麼人，你記住，這真的是偉大的時代，這是一個中國人和世界真正融合的時代，是中國人走向真正的新中國人的新時代，誰都改變不了。」

郭文貴喊話道：「不論你扮演什麼作用，不論你做過什麼，在很快未來的兩、三年內，都會得到檢驗，具體你怎麼活？什麼是你的人生價值？什麼是你的追求？都會在你的點點滴滴、一言一行中，很快的就形成了因果效果，你今天的一念、一行、一言，將很快變成結果，發生在你生命中。」