美軍艦南海自由航行 中國跳腳：威脅主權和安全

在10月1日中國國慶日前夕，美國海軍飛彈驅逐艦「迪凱特號」9月30日駛入南沙群島兩座人造島礁12海里內，挑戰中國對該海域聲稱的主權。（取自網路）

2018-10-02 11:15

〔即時新聞／綜合報導〕美國驅逐艦狄卡特號（USS Decatur）9月30日在南沙群島附近的南海海域執行「航行自由」行動時，與1艘中國驅逐艦發生「不安全」互動，距離僅有45碼（41公尺）之內，狄卡特號為了防止相撞做出大動作迴避。中國國防部表示，美國嚴重威脅中國主權和安全、嚴重破壞中美兩國兩軍關係，嚴重危害地區和平穩定。

《美國有線電視新聞網》（CNN）報導，美軍太平洋艦隊發言人布朗（Charles Brown）聲明指出，1艘旅洋級驅逐艦在南中國海南薰礁附近，以不安全和不專業的動作航向狄卡特號，甚至逼近至45碼內，迫使狄卡特號為了防止相撞必需大動作迴避。不過，布朗說，美軍仍將繼續在國際法容許的任何地域飛行、航海和作業。

中國國防部發言人吳謙今天表示，美軍驅逐艦狄卡特號進入南海有關島礁鄰近海域後，中國海軍170艦立即行動，對美軍進行識別查證，並予以警告驅離。吳謙說，美國一再派軍艦進入南海島礁鄰近海域，嚴重威脅中國主權和安全、嚴重破壞中美兩國兩軍關係，嚴重危害地區和平穩定，中國軍隊對此堅決反對。