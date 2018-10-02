閱兵遇襲 伊朗射飛彈報復敘恐怖份子

伊朗昨日發射數枚飛彈襲擊敘利亞恐怖份子。（美聯社）

2018-10-02 10:05

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗的伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）昨日表示，已針對位於敘利亞境內的「恐怖份子」據點發射飛彈攻擊，來報復敘利亞恐怖份子上個月對伊朗西南部的阿瓦茲市（Ahvaz）閱兵儀式中發動的恐怖攻擊，這起恐攻造成24人死亡。

根據《俄羅斯衛星通訊社》報導，伊朗軍方昨日在一份聲明中強調，伊斯蘭革命衛隊向敘利亞的恐怖分子據點發動導彈襲擊是一次必要的行動，此舉是根據伊朗三軍總司令的命令執行的，是一次警告，若恐怖分子及其同夥在伊朗領土採取任何行動，都將會面臨沉重和毀滅性的打擊。

上個月22日，伊朗阿瓦茲市舉行紀念1980年到1988年伊朗與伊拉克的兩伊戰爭開戰閱兵儀式時，遭到5名持槍歹徒朝看台區開槍，造成24人喪生，其中12人是革命衛隊的士兵，事後伊斯蘭國（IS）恐怖組織聲稱犯案。

針對昨日的飛彈攻擊行動，伊朗的伊斯蘭革命衛隊表示，他們從伊朗西方向敘利亞境內發射了6枚飛彈，擊斃了數名好戰分子領袖，也摧毀了激進組織的補給品和基礎設施。而在攻擊行動中，他們也出動7架無人機，打擊好戰分子目標。