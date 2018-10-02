印度男不滿好友想睡媽媽 斬首對方且拎頭上街

2018-10-02 10:40

〔即時新聞／綜合報導〕印度卡納塔克邦（Karnataka）一名24歲男子帕雪帕提（Pashupati）近年不滿35歲的兒時好友吉里許（Girish）對自己媽媽心懷邪念，上月底時在一處村莊持刀將他「斬首」，且騎車提著死者鮮血直流的頭到警局自首。

綜合外媒報導，吉里許自3年前開始，就對帕雪帕提媽媽有意思，且多次想與她發生性關係，因此兩人經常起爭執，友情日益降溫。據悉，他們兩人居住的村莊村長曾介入調解，但因村長僅警告吉里許不許再對帕雪帕提媽媽有非分之想外，並無祭出其他懲處，讓帕雪帕提無法接受才萌生「斬首」計畫。

上月29日，帕雪帕提先向吉里許稱已原諒對方，並邀他到家裡坐坐，吉里許受邀後，帕雪帕提還提供茶水降低吉里許戒心；相談不久，帕雪帕提提議要騎車載吉里許出門晃晃，於是吉里許不假思索地也答應。待帕雪帕提騎到一處村莊的偏僻地帶時，兩人又因同件事發生激烈爭吵，這時帕雪帕提便持刀斬首吉里許。

事發後，帕雪帕提拎著吉里許血淋淋的人頭，騎20公里的車回市中心的警察局自首；警方指出，死者應是在當天早上遇害，全案仍在偵辦中。

報導指出，此事是該邦9月發生的第3起斬首事件，其中一次是在9月11日，一名丈夫懷疑妻子外遇而將她斬首，且也把她的人頭提到警察局自首。