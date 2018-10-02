中使館護航鬧場記者 竟扯「英國標榜言論自由卻抓人」...

中國駐英大使館指出，英國標榜言論自由，但中國記者提問時卻被百般阻撓，甚至被人身侵犯，完全不能接受。圖為鬧場記者孔琳琳。（圖擷取自Enoch Lieu推特）

2018-10-02 09:38

〔即時新聞／綜合報導〕中國中央電視台記者孔琳琳於9月30日在英國一場香港議題研討會上痛罵與會香港民主黨人士，甚至還掌摑一名香港籍學生義工，遭警方拘捕、依襲擊罪處置。中國駐英大使館甚至還發出官方聲明，指出英國標榜言論自由，但中國記者提問時卻被百般阻撓，甚至被人身侵犯，完全不能接受。

中國駐英大使館指出，保守黨人權委員會利用保守黨年會「為反華分裂勢力張目」，中方對此表達嚴重關切及強烈不滿，堅決反對任何人任何組織以任何方式干涉香港事務。中國駐英大使館更針對孔琳琳被帶走一事護航，批評英國一貫標榜言論自由，但是當中國記者提問表達觀點時卻遭到百般阻撓、人身侵犯，完全不能接受。

中國駐英大使館最後要求英國保守黨人權委員會停止干涉中國內政及香港事務，並要求會議組織者向孔琳琳道歉。央視發言人則指出，任何鼓吹分裂中國的圖謀和行為都是逆歷史潮流的，要求英國方面切實採取措施，保​​障中國記者權益，確保不再發生此類荒唐事件。

中國駐英大使館批評英國的作為引起許多PTT鄉民熱議，紛紛諷刺地說：「濫用他國的自由罵他國～」、「跟籠子裡的鳥談飛...」、「言論自由不是這麼用的，啊！我忘了中國沒有。」、「用這記者的方式在中國問問題和表達意見，會發生什麼事呢？」