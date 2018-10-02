女子跳河20分鐘還浮著 警鬆一口氣：因為她較胖

2018-10-02 08:41

〔即時新聞／綜合報導〕上個月底，中國一名女子跳河輕生，只是跳下去20分鐘，卻仍沒有沉下去，原來是她疑似體脂較高，導致容易浮在水面上。

綜合中媒報導，上個月底，中國南京江寧區有民眾報警稱，秦淮河大橋上有女子跳河輕生，警方獲報趕緊到場救人。現場目擊者跟警方說女子跳河已過了20分鐘，警方一聽不妙，當地河水較深，20分鐘恐難生還。

報導指出，正當眾人緊張之際，警方卻發現女子仍浮在水面，趕忙將她救援上岸。警方認為，可能是因為女子較胖，所以沒有沉入水中。

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