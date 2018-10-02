在美台灣夫婦好心收留流浪漢 反遭搶劫殺害棄屍密林

涉嫌殺害台灣夫婦的疑犯Steven Richard Mulkey（小圖）。（香港《星島日報》）

2018-10-02 07:39

〔即時新聞／綜合報導〕美國阿拉巴馬州艾恩代爾 （Irondale）警方在一片密林區內發現兩具屍體，經追查發現，這2人是一對來自台灣的夫妻，已失蹤多日，分別是77歲的高青 （Ching Kao，音譯） 和76歲的妻子張秀美 （Siumei Kao，音譯）；涉嫌殺害他們的白人男子Steven Richard Mulkey已被逮捕。

《星島日報》報導，慘死的高青夫妻，自2005年起，就在當地經營一家汽車旅館，直至今年1月份停業。9月21日，他們的長女找不到父母，向警方報案失蹤，警方趕到旅館調查，發現旅館內外有血跡、辦公室內的保險箱失蹤，調查監視器發現，他們在辦公室內遭到嚴重毆打。

根據線索，警方在9月24日在維吉尼亞州逮捕到疑凶名叫Steven Richard Mulkey的白人男子，經過偵訊，他坦承殺害高青夫妻並棄屍。

這名凶手前科累累，犯過搶劫、竊盜等，坐牢期間還曾被送到塔斯卡盧薩 （Tuscaloosa） 的一間醫療中心進行精神病評估與治療；才出獄不久，獲得高青夫妻好心收留他在旅館內做維修工，但是，竟把高青夫妻殺害，搶走保險箱，還棄屍。