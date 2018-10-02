全球最年輕！台灣小弟愛玩樂高 作品登上LEGO ideas了！

樂高小弟鄭宇亮超會玩樂高積木，成為台灣第一位登上樂高「LEGO ideas」的玩家。（圖擷自臉書）

2018-10-02 07:32

〔即時新聞／綜合報導〕台灣14歲樂高小達人鄭宇亮超會玩樂高積木，日前根據BMW R60/2賽車做出設計，把作品投稿到樂高公司的「LEGO ideas」，歷經一年連署達標，成為台灣首位登上「LEGO ideas」的樂高玩家，也是全球連署通過最年輕的玩家，昨天「LEGO ideas」貼出鄭宇亮的做品，不少台灣網友留言「台灣NO.1！」

樂高公司創立的「LEGO ideas」，讓全球玩家投稿作品，並透過連署決定是否過關，日前鄭宇亮的BMW R60/2賽車作品成功過關，昨天他的作品被放上「LEGO ideas」臉書，樂高官方介紹鄭宇亮年僅14歲，是全球連署過關最年輕的玩家，該作品花了鄭宇亮3個月的時間打造。

作品被樂高官方貼出後，吸引各國玩家朝聖，國內網友也紛紛留言祝賀，不少人高喊「台灣NO.1！」，外國網友則稱讚「幹的好小弟！」，甚至有外國玩家期待問，「這個什麼時候可以量產？」

根據媒體日前報導，鄭宇亮3歲開始玩樂高，並獨自摸索出興趣，10年來投資超過新台幣百萬元玩樂高，在樂高界很有名氣。