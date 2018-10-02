中國記者鬧場打人在英被捕 央視：已在施壓後釋放

《央視》1日晚間表示，孔琳琳已經在短時間內被英國警方釋放，並且沒有對她做出任何指控。（圖擷取自Enoch Lieu推特）

2018-10-02 07:29

〔即時新聞／綜合報導〕英國保守黨年會期間，《中國中央電視台》女記者孔琳琳在一場香港議題研討會上，怒罵主辦單位，以及與會香港民主派人士，離場時兩度掌摑一名香港籍學生義工，遭到當地警方逮捕。《央視》1日晚間表示，孔琳琳已經在短時間內被英國警方釋放，並且沒有對她做出任何指控。英國警方則反駁，該女因涉嫌攻擊被逮捕，扣留通宵後釋放，但案件仍在進行調查。

綜合媒體報導，這場名為「香港自由、法治、自治受損」的研討會在英國伯明罕登場，研討會由保守黨女議員布魯斯（Fiona Bruce）主持，「香港監察」委員會主席羅傑斯（Benedict Rogers）、「香港眾志」主席羅冠聰、「民主黨」創黨主席李柱銘、香港大學法律系副教授戴耀廷等80多人出席。

羅傑斯總結時說，雖然自己批判中國政府及中方對待人民的方式，但他仍支持中國，盼望「一國兩制」得以落實。孔琳琳突然向羅傑斯大喊：「你說謊！你反中國、想分裂中國！你連中國人都不是！其他人全是漢奸！」香港出生的學生義工Enoch Lieu上前勸離情緒激動的孔女，但她持續叫囂「你無權碰我、放開我」，還斥罵該名義工「香港傀儡」，甚至賞了義工兩巴掌，警方到場後嘗試控制場面，但她竟又企圖掌摑警察，最後遭到逮捕。

中國大使館表示，在一個擁有言論自由的國家，中國記者在提出問題並發表意見時遭阻撓，完全不能夠被接受。《央視》1日晚間指出，在中國駐英使館的嚴正交涉和輿論壓力下，英國警方在短時間內無指控釋放了孔琳琳。孔琳琳的律師說，孔琳琳是無指控釋放，其行為是正常履職，會議主辦單位舉止失當。

伯明罕警方證實，這名48歲女子因涉嫌攻擊而被逮捕，並被扣留通宵。警方說，該女子已被釋放，但事件仍在調查中。

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