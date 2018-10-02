北約慶70週年 明年4月在華府舉行

2018-10-02 05:36

〔中央社〕儘管歐洲盟邦與美國總統川普的關係緊張，北大西洋公約組織（NATO）各國外長明年4月將在華府召開會議，慶祝北約成立70週年。

北約一個歐洲會員國外交官告訴記者，各會員國外長明年4月4日將在華府集會，慶祝當年簽署經常被稱為華盛頓公約的北大西洋公約，從而奠定了北大西洋公約組織的基礎。

關於川普對北約是否有向心力，北約各國有揮之不去的疑慮，但仍將在華府舉行這項慶祝活動。

至於北約各國元首的相關慶祝活動則可望在2019年年末舉行，相關細節尚待證實。