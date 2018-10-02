訪中取消 美防長：美中關係未惡化

2018-10-02 05:00

〔中央社〕美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）今天表示，他並不認為，美國與中國關係正在惡化中。昨天馬提斯訪問中國的計畫取消，雙方緊張情勢已影響到兩軍關係。

路透社9月30日報導，中國取消了與馬提斯原訂10月舉行的安全會談；不具名美國官員也表示，馬提斯已不會前往中國。

馬提斯今天告訴隨同他前往法國巴黎的一小群記者：「雙邊關係存在緊張點，但根據紐約傳出的上週商談結果以及其他狀況，我們並不認為，這個關係正在惡化中。」

「我們只是必須了解，如何處理這個關係．．．我們會善加處理。」