聯大總辯論落幕 共12友邦為台灣發聲

2018-10-02 02:12

〔中央社〕第73屆聯合國大會總辯論今天落幕，排定發言的友邦尼加拉瓜、教廷外長都未提及台灣。本屆共12友邦為台灣發聲，較去年少3國，分別為海地、尼加拉瓜及已斷交的布吉納法索。

友邦在聯大總辯論發言情況，被視為台灣外交觀察指標之一。中華民國邦交國減至17國後，政府今年未提入聯案，聯合國推案維持去年做法，包括請友邦駐聯合國常任代表致函聯合國秘書處、在聯大總辯論發言聲援台灣。

今天是本屆聯大總辯論最後一天，僅安排上午發言，尼加拉瓜外交部長蒙卡達（Denis Moncada Colindres）通篇演說未提台灣。尼加拉瓜過去2年都替台灣仗義執言，去年除發聲挺台，也個別致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）。

教廷外長蓋拉格（Paul Richard Gallagher）演講近37分鐘，觸及人權、戰亂、性別平權等議題，未提到台灣，也隻字未提9月簽署的梵中主教任命協議。

本屆聯大總辯論9月25日展開，為台灣發聲的12友邦，依發言順序為巴拉圭、馬紹爾群島、史瓦帝尼、吉里巴斯、諾魯、帛琉、聖文森、吐瓦魯、聖露西亞、聖克里斯多福及尼維斯、索羅門群島、貝里斯。

未提台灣的5友邦為瓜地馬拉、宏都拉斯、海地、尼加拉瓜、教廷。除一向不提台灣的教廷外，其他4國都位在拉丁美洲及加勒比海地區。隨著中國壓縮台灣國際空間，自去年6月以來，此地區的巴拿馬、多明尼加、薩爾瓦多先後棄台從中。

值得注意的是，海地連4年在聯大總辯論為台灣發聲後，今年未提台灣。

若不計今年，近10年來，友邦在聯大總辯論發言挺台數量最少的是2016年的13國，2009、2017年有15國，2013至2015年各有16國，2012年有17國，2010、2011年有18國。

聯大開議期間，友邦除在總辯論發言挺台，也會以聯名或個別方式致函聯合國秘書長，表達支持台灣參與聯合國體系的立場。

友邦貝里斯駐聯合國常任代表楊恩（Lois Michele Young）9月14日表示，聯合國宣示「不遺漏任何人」，卻未善用台灣2300萬人的潛力，貝里斯今年持續致函古特瑞斯，希望讓台灣參與聯合國體系。（編輯：張佑之）