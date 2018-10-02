地震與海嘯在蘇拉威西釀巨禍 背後因素多

2018-10-02 00:30

〔中央社〕預警系統功能不彰、缺乏地震避難知識教育，以及賦予海嘯毀滅性力量的狹窄海灣，是造成印尼蘇拉威西島（Sulawesi）28日出現致命性災難的3大因素。

規模7.5的強震引發海嘯巨浪，快速席捲蘇拉威西島，在濱海城市巴路（Palu）和周遭地區奪走至少844條人命。

就在當局闢設大型墳場集中掩埋罹難者遺體，搜救人員努力設法前往偏遠災區之際，有關災難究竟如何發生，以及當局能否做好更多準備以拯救人命的質疑聲浪，也持續高漲。

批評人士表示，這場悲劇凸顯地震頻仍的印尼用來偵測海嘯的預警系統，根本是東拼西湊而成。

印尼科技評估與應用局（BPPT）的海嘯專家威喬（Widjo Kongko）接受媒體訪問時表示：「巴路的潮汐監測站並未記錄到有關海嘯的資訊，因為它沒在運作。」

這座監測站持續檢查潮汐變化，理應已偵測到是否有破壞性海浪朝巴路市襲來。

規模7.5的主震發生後，印尼負責監測地震活動的氣象氣候暨地球物理局（BMKG）的確曾發布海嘯預警，但不久後就解除警報。

後來才有影像顯示，洶湧的海嘯巨浪衝向海岸，夷平建築物，還掀翻車輛。

不過專家表示，即使印尼全國的潮汐監測站均發揮作用，海嘯預警網絡的部署其實有限，不管在任何情況下，根本沒給民眾逃生的時間，因為監測站只偵測接近海岸的浪潮。

印尼蘇門答臘島（Sumatra）2004年也曾遭遇強震引發大海嘯襲擊，共造成環印度洋地區22萬人喪生，其中大多在印尼。後來印尼在全國各地部署22套初期預警浮標系統，以偵測海嘯。

不過印尼官員承認，這些浮標系統已不再發揮作用，一方面是遭到任意破壞，另一方面也是因為缺乏維修經費。

印尼海嘯預警系統的開發機構—德國地球科學研究中心（GFZ）表示，蘇拉威西島的預警系統在「最後一里路」失敗，造成高達6公尺的海嘯令許多人措手不及。

2004年南亞大海嘯發生後，德國提供一套GFZ開發的預警系統給印尼。

這個中心的地球科學研究主管勞德容恩（Joern Lauterjung）表示，這套系統一如規劃運作，預測蘇拉威西島西北側會出現高達3公尺的海嘯。

他表示：「如果檢視整套預警鏈，從預警訊號產生到讓當地人得知面臨危險，亦即我們所謂的最後一里路，問題就出在這裡。」

他接著指出：「例如警報器顯然沒有發揮作用，並未透過警方的廣播宣傳車向當地民眾發出警訊。」

不過也有人呼籲印尼政府，乾脆加強專注於教育人民，只要一發生地震，就往地勢較高的地方逃生，而非致力開發印尼等開發中國家無力負擔的昂貴科技。

新加坡南洋理工大學（Nanyang Technological University）地球觀測研究所的海嘯專家史威澤（Adam Switzer）表示：「對於像印尼這樣試圖防禦海岸線的國家來說，在可預見的未來，教育（發揮作用的速度）幾乎可以肯定會超越科技。」

觀察家表示，這次蘇拉威西島震災的形成原因非常複雜，要預測海嘯是否會衝向巴路這樣的小地方，其實並不容易。

專家認為，這次強震發生後，可能導致海底發生山崩，進而引發海嘯；海嘯在穿越巴路所在的狹窄海灣時，海嘯威力可能加劇。

日本中央大學（Chuo University）教授有川太郎（Taro Arikawa）表示：「（狹小海灣、水深變淺）地理因素似乎扮演重大角色。」

「這波海嘯必定來得非常快又突然。」