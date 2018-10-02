日執政黨高層與安倍內閣將改組 名單漸出爐

2018-10-02 00:22

〔中央社〕日本首相安倍晉三明天將進行執政黨自民黨主管人事及內閣改組，黨高層名單及內閣名單今天陸續出爐。副首相兼財務大臣麻生太郎、內閣官房長官菅義偉可望留任。

日本朝日新聞報導，身為自民黨總裁（黨魁）及首相的安倍明天將進行自民黨主管人事及內閣改組。

自民黨幹事長（秘書長）由二階俊博、政務調查會（政調會）會長岸田文雄、國會對策委員長森山裕、幹事長代行（代理）萩生田光一可望留任。

自民黨選舉對策委員長可望由前經濟再生大臣甘利明擔任。

甘利是安倍的盟友，隸屬於自民黨內麻生派，他在日前的黨魁選舉中，擔任安倍陣營的事務總長，原本安倍想論功行賞，讓甘利任要職，但前年1月甘利因收受限金的問題辭去經濟再生大臣一職，被告發涉嫌違法後，獲檢方不起訴處分，有此過往，因此被安排當選舉對策委員長。

自民黨總務會長可望由現任厚生勞動大臣加藤勝信擔任。加藤隸屬於自民黨內的竹下派，在日相安倍底下擔任官房副長官等，是安倍親信之一。

自民黨修憲推動本部長可望由前文部科學大臣下村博文擔任。下村隸屬於細田派，很親近日相安倍。安倍這樣的人事安排可能是希望早日提出自民黨版修憲草案。

在內閣方面，副首相兼財務大臣麻生太郎、內閣官房長官菅義偉、外務大臣河野洋平、經濟產業大臣世耕弘成、經濟再生大臣茂木敏充、國土交通大臣石井啟一可望留任。

媒體報導可能被首度延攬入閣的有隸屬於自民黨二階派的片山五月、與首相很接近的柴山昌燕、不屬於任一派的石田真敏、隸屬於參議院細田派的山本順三。兩位官房副長官西村康稔、野上PF5F2D01.CAP 10/02/18 00:10:17日執政黨高層與安倍內閣將改組 名單漸出爐〔中央社〕日本首相安倍晉三明天將進行執政黨自民黨主管人事及內閣改組，黨高層名單及內閣名單今天陸續出爐。副首相兼財務大臣麻生太郎、內閣官房長官菅義偉可望留任。

日本朝日新聞報導，身為自民黨總裁（黨魁）及首相的安倍明天將進行自民黨主管人事及內閣改組。

自民黨幹事長（秘書長）由二階俊博、政務調查會（政調會）會長岸田文雄、國會對策委員長森山裕、幹事長代行（代理）萩生田光一可望留任。

自民黨選舉對策委員長可望由前經濟再生大臣甘利明擔任。

甘利是安倍的盟友，隸屬於自民黨內麻生派，他在日前的黨魁選舉中，擔任安倍陣營的事務總長，原本安倍想論功行賞，讓甘利任要職，但前年1月甘利因收受限金的問題辭去經濟再生大臣一職，被告發涉嫌違法後，獲檢方不起訴處分，有此過往，因此被安排當選舉對策委員長。

自民黨總務會長可望由現任厚生勞動大臣加藤勝信擔任。加藤隸屬於自民黨內的竹下派，在日相安倍底下擔任官房副長官等，是安倍親信之一。

自民黨修憲推動本部長可望由前文部科學大臣下村博文擔任。下村隸屬於細田派，很親近日相安倍。安倍這樣的人事安排可能是希望早日提出自民黨版修憲草案。

在內閣方面，副首相兼財務大臣麻生太郎、內閣官房長官菅義偉、外務大臣河野洋平、經濟產業大臣世耕弘成、經濟再生大臣茂木敏充、國土交通大臣石井啟一可望留任。

媒體報導可能被首度延攬入閣的有隸屬於自民黨二階派的片山五月、與首相很接近的柴山昌燕、不屬於任一派的石田真敏、隸屬於參議院細田派的山本順三。兩位官房副長官西村康稔、野上浩太郎可望留任。

日前自民黨舉行黨魁選舉時，與安倍競選雖敗猶榮的前自民黨幹事長石破茂將被安排什麼職位，是受注目的焦點。在黨魁選舉中，力挺石破且主動爆料被首相安倍陣營逼下台的農林水產大臣齋藤健將被換下。

明天上午自民黨將公布主管人事名單。明天下午，安倍內閣改組後的名單將公布，在皇居（皇宮）舉行認證儀式之後，第4次安倍改組內閣正式上路。明天傍晚安倍將舉行記者會，說明施政方針。（編輯：林治平）