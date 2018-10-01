母兄都癌逝 美學者專研免疫療法奪諾貝爾獎

2018-10-01 23:24

〔即時新聞／綜合報導〕2018諾貝爾生理醫學獎今（1）日揭曉，由美國免疫學家詹姆士·艾立遜（James P. Allison）和日本免疫學家本庶佑共享殊榮，2人的研究為癌症免疫療法帶來重大突破。

綜合外媒報導，現年70歲的艾立遜來自美國德州小鎮艾麗斯，目前是美國德克薩斯州大學（University of Texas）安德森癌症中心（MD Anderson Cancer Center）的教授，也是該機構第一位獲得諾貝爾獎的科學家。

艾立遜在安德森癌症中心發聲明表示，「能夠獲得這個具有聲望的獎項認可，我深感榮幸」；「科學家持續研究的動力，就是要拓展知識的邊界。我原本沒有要研究癌症，但瞭解T細胞生物學後，發現這些了不起的細胞在我們體內運作，保護著我們」。

艾立遜最初受到耳鼻喉科醫生父親的影響，引發他對醫學的興趣，但國中時又受老師啟發，最後立志向科學方面發展，而投入癌症研究一大原因來自親人的離世，他的母親在他11歲時死於癌症，哥哥58歲時死於攝護腺癌。艾立遜曾說，「他們都死得太早，死得太痛苦，他們都經歷了很痛苦的癌症治療過程」。

艾立遜的研究發現，免疫系統中有種蛋白質的功能就如煞車一般，如果能放掉煞車，就有可能釋放免疫細胞攻擊腫瘤。他與本庶佑的研究結果為癌症免疫治療帶來重大突破，諾貝爾頒獎單位形容，2人的發現是人類對抗癌症的里程碑。

他的前同事、英國倫敦大學學院研究人員克薩達（Sergio Quezada）指出，他們已經等候艾立遜和本庶佑獲得諾貝爾獎好幾年了。他還說，「艾立遜是個很棒的人、謙虛又出色的老師」，除了醉心於研究，他「還是一個瘋狂的口琴演奏者」。艾立遜與其他學者組成樂隊一起演奏。

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