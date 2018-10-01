村落捷徑變百年傳統 俄國傳統技藝「走鋼索」式微

俄羅斯南部偏遠地區的百年傳統技藝「走鋼索」，隨著時代演變，想學的人越來越少。（法新社）

2018-10-01 23:54

〔即時新聞／綜合報導〕靠近土耳其及伊朗附近，俄羅斯南部達吉斯坦地區有1項流傳百年的傳統技藝「走鋼索」，當初是通往峭壁上村落間的捷徑，未料至今成為馬戲團的特技表演，但在俄羅斯快要失傳了！

據《法新社》報導，達吉斯坦地區過去百年將走鋼索視為「高地之路」，因為當時村莊的往來相當不便，因此才發展出走鋼索當作捷徑。在蘇聯時期，走鋼索的技藝透過馬戲團表演而爆紅，甚至受邀至國外演出，表演者也被獲封「蘇聯人民藝術家」的美名。

但好景不常，達吉斯坦地區的走鋼索技藝，因為政府投入的金源減少，以及受當地的高失業率及窮困影響，讓青年遠赴他鄉工作，願意學習走鋼索的人也越來越少，不過仍有一群熱愛走鋼索的人組成工作室推廣。

工作室創辦人加薩諾夫（Askhabali Gasanov）從18歲開始走鋼索，現在他64歲仍持續與鋼索為伍，為維持走鋼索的傳統，他時常向政府部門呼籲，應該將達吉斯坦地區，設立成藝術特區，並打造一個象徵建築，吸引民眾前往。