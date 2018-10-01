「Kiki Challenge」不流行了！現在IG最夯「創意仆街照」

最近相當流行「Falling Stars Challenge」，網友在Instagram上傳創意的「假跌倒，真炫富」照片，還有人特別拍下從跑車裡跌出來的畫面。（圖擷取自Instagram）

2018-10-01 22:54

〔即時新聞／綜合報導〕前陣子Instagram上相當流行由加拿大饒舌天王德瑞克（Drake）發起的「Kiki Challenge」，但現在這項挑戰似乎已經退燒，改由俄羅斯名模發起的「Falling Stars Challenge」霸佔Instagram版面。

綜合媒體報導，俄羅斯名模娜塔莎波莉（Natasha Poly）先前在Instagram上傳了1張從飛機上華麗摔倒的「仆街照」，並標上「#Fallingstars2018」的標籤、標記數名好友，發起了這項表面上是比賽跌倒姿勢，實際上是比賽跌倒的場所、跌倒時掉落出的物品的炫富大賽。

俄羅斯的網友紛紛在Instagram上傳各種創意的「假跌倒，真炫富」照片，有人從跑車裡跌出來、有人從私人飛機裡跌出來，還有人直接跌到一堆昂貴的相機設備中，後來這項挑戰逐漸轉型成創意跌倒大賽，更吸引了不少其他國家的網友加入，有人在椰子樹旁跌倒、有人直接跌在一堆食物旁邊，還有人把自己的小孩趴在地上的可愛模樣拍照上傳。

俄羅斯名模娜塔莎波莉（見圖）率先在Instagram上傳了1張從飛機上華麗摔倒的「仆街照」，並標上「#Fallingstars2018」的標籤，發起了這項挑戰。（圖擷取自Instagram）

有網友直接跌進一堆攝影器材當中，也是「假跌倒，真炫富」的一種。（圖擷取自Instagram）

後來挑戰逐漸轉型成創意跌倒大賽，圖為創意網友跌在1棵椰子樹旁。（圖擷取自Instagram）

有網友「假跌倒，真拍網美照」，地上食物、相機都擺設得超精美。（圖擷取自Instagram）

有網友上傳愛狗的創意跌倒，逗趣可愛。（圖擷取自Instagram）

有網友把自己的小孩趴在地上的可愛模樣拍照上傳。（圖擷取自Instagram）

網友上傳不同的創意跌倒照片，相當有趣。（圖擷取自Instagram）