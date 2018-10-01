川普批「屎爛國家」數月後 梅蘭妮亞今出訪非洲

美國第一夫人梅蘭妮亞（見圖）似乎不介意丈夫先前與非洲國家的矛盾，今日啟程訪問非洲4個國家，是她第1次的獨自長途出訪。（資料照，美聯社）

2018-10-01 23:53

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普數月前曾批評非洲國家是「屎爛國家」（shithole countries），引起非洲國家強烈不滿，但美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）似乎不介意丈夫先前與非洲國家的矛盾，今日啟程訪問非洲4個國家，是她第1次的獨自長途出訪。

綜合外電報導，美國第一夫人梅蘭妮亞今日啟程前往非洲，預計明天抵達西非國家迦納，展開她為期5日的出訪，之後她還會到東非的馬拉威、肯亞，以及北非的埃及，一共4個國家。

根據美國總統川普上週宣布的計畫，梅蘭妮亞此行將聚焦在她的官方倡議行動「成為最好」（Be Best），關注兒童的情緒與成長，以及教育、藥物濫用、飢餓、霸凌等問題。

美國跨黨派外交政策智庫「戰略與國際研究中心（CSIS）」的非洲計畫主任戴佛蒙（Judd Devermont）則表示，梅蘭妮亞必須透過這次的訪問，穩固非洲與美國的關係，「但這對她而言有點不公平，因為這通常不是第一夫人出訪的責任」，暗指梅蘭妮亞的出訪，可能是為了替川普的失言「擦屁股」。