賣皮草不違法 英業者卻被網友謾罵還收到死亡威脅

2018-10-01 23:51

〔即時新聞／綜合報導〕英國28歲女子羅潔絲（Faye Rogers），因在其精品店內販售動物皮草，受到網路上漫罵及詛咒，甚至還有人威脅要燒掉她的店鋪，羅潔絲為了安全，只好關閉精品店。不過英國規定，只要賣方遵守所用動物皮毛的嚴格規定，就可以合法販售皮草。

《每日郵報》報導，羅潔絲4週前在科茨沃爾德鎮（Cotswolds town of Stroud）開設精品店The Boutique，主要販賣高級外套和配件，其中有10分之1的內裡是由狐狸，兔子和浣熊的毛皮製成，引起許多動保人士不滿；過去2週，羅潔絲被大量的網友砲轟，除了辱罵、詛咒外，還出現了死亡威脅。

羅潔絲4天內就收到了1000封郵件，有人指控她是毛皮女巫，也有人詛咒她罹患癌症；後來還出現大批不滿民眾聚集店外，舉著「毛皮殺戮」、「謀殺貿易」的標語，抗議販售皮草的行徑。

羅潔絲表示，她和丈夫最初對網路批評並不在意，「我喜歡毛皮，就像很多人一樣，我也不是素食主義者，所以只要合法交易，那麼我對他們所說的內容並不感興趣」。直到有人威脅要把精品店燒掉時，羅潔絲才以自己和員工安全為由，被迫關閉店鋪。

羅潔絲表示，網路霸凌她的群眾躲在動物愛好者的面具下，這樣的人很討厭、很無聊，認為自己販賣皮草製品和他們的生活簡直毫無關係。

報導指出，在英國販售皮草並非違法，只要賣家能夠遵守皮草來自哪種動物與其來源地的嚴格規定，販賣就是合法的。