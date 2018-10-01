路跑賽用太多水杯？ 英國環保水球可降低垃圾量

英國新創團隊開發出名叫「Ooho」的可食用飲水容器，希望能有效減少塑膠垃圾的製造量。（圖擷取自「Ooho」臉書粉絲專頁）

2018-10-01 23:10

〔即時新聞／綜合報導〕隨著路跑成為全民熱愛的運動後，隨之而來的垃圾問題也引發關注，國際非政府環保組織「綠色和平」日前提出報告，指出國內在2017年共舉辦了784場路跑賽事，至少製造了400萬個一次性水杯，若再加上寶特瓶、塑膠包裝袋等，賽事所產生的垃圾數量驚人；對此，外國有新創團隊已開發出名叫「Ooho」的可食用飲水容器，日前與飲料商合作，9月在英國兩場路跑活動中舉辦試飲，希望有效減少塑膠垃圾量。

綜合外媒報導，這個新創團隊由3名倫敦帝國學院工業設計系的學生組成，幾年前他們研發出以海藻製成的可食用飲水容器「Ooho」，不僅可以食用，回收後經4至6週也可自然分解；這款新穎的設計曾在米蘭設計週獲得「Lexus設計獎」，之後新創團隊在倫敦成立「SkippingRocks 實驗室」，改良產品，讓成本低於塑膠製品。

近來「Ooho」也與日本的飲品製造商「三得利」旗下運動飲料品牌「葡萄適（Lucozade）」合作，在英國2場的路跑活動中舉辦試喝活動，以測試消費者對這種新型態飲用方式的反應，有參加活動的選手表示「這是個很棒的想法，非常開心看到寶特瓶能從比賽中消失」，也有人認為感覺很怪，但也不失為是個好方法。

葡萄適的行銷主管露西‧格羅根（Lucy Grogut）表示，與「Ooho」合作推出新型態的運動飲料商品，是個令人期待的新嘗試，它可以長期減少塑料垃圾的製造量，尤其是在大型運動賽事中。