激進排外頻傳 德警方掃蕩極右派恐怖組織基地、逮捕6人

德國警方今日掃蕩了1個疑似計畫恐怖襲擊的極右派組織基地，逮捕6名嫌疑人。圖為8月25日德國人遭外來難民殺死事件後，德國右派人士上街抗議。（資料照，歐新社）

2018-10-01 21:53

〔即時新聞／綜合報導〕從8月25日1名古巴裔德國人在德國遭2名分別來自敘利亞、伊拉克的難民殺害事件之後，主張排外的德國極右派組織活動不斷，今日德國警方掃蕩了1個疑似計畫恐怖襲擊的極右派組織基地，逮捕6名嫌疑人。

綜合外電報導，德國警方今日派出大約100名警力，搜查極右派恐怖組織「革命肯尼茲」（Revolution Chemnitz）位於德國東部的薩克森邦（Saxony）的基地，逮捕了6名介於20到30歲之間的男子，檢察官表示，這6人皆是「流氓與新納粹主義者」。

檢察官說，「革命肯尼茲」這個組織參與了9月14日在肯尼茲街頭，用玻璃瓶攻擊外國人的活動。並將上月14日的活動作為演習，計畫於10月3日發起更大規模的攻擊活動，德國國內的外國人、高官、政客，還有一些與他們立場相左的人，都是他們襲擊的目標。

而「革命肯尼茲」的領導者克里斯提安 K.（Christian K.），在9月14日的襲擊活動就已經被捕，今日被捕的6人與克里斯提安 K.，總共7人今明兩天會一起在德國聯邦法院受審，檢察官認為「革命肯尼茲」這個組織，是基於極端右派思想，而希望能「推翻民主法治」。