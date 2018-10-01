本庶佑獲諾貝爾自認「非常幸運」 日本網友熱議這點...

日本京都大學特任教授、現年76歲的本庶佑（圖）與美國免疫學家詹姆士·艾立遜共享諾獎殊榮，成為第26位獲得諾貝爾獎的日本人。（法新社）

2018-10-01 20:05

〔即時新聞／綜合報導〕2018諾貝爾生理醫學獎今（1）日揭曉，由美國免疫學家詹姆士·艾立遜（James P. Allison）和日本免疫學家本庶佑獲得殊榮。本庶佑晚間表示，他感到非常光榮、也覺得非常幸運，並誓言將持續進行研究，以拯救更多癌症病患。

綜合外媒報導，日本京都大學特任教授、現年76歲的本庶佑與美國免疫學家詹姆士·艾立遜共享諾獎殊榮，成為第26位獲得諾貝爾獎的日本人。若包括日裔英國作家石黑一雄在內，將是第27人。本庶佑也是日本第5位生理醫學獎得主，上一位是2016年獲獎的東京工業大學榮譽教授大隅良典。

本庶佑晚間在京都大學舉行記者會，稱「這次能獲得諾貝爾生理醫學獎，感到非常光榮」，「向長期支持我的家人、以及多到數不盡的人們表示感謝，我覺得自己非常幸運」。他也表示，「我想繼續我的研究...以讓這樣的免疫療法能比過去拯救更多癌症病患」。

本庶佑在攻擊體內異物的免疫細胞表面，發現了可抑制免疫細胞活動的分子「PD-1」，進而開發出可妨礙該分子活動、使免疫細胞得以持續攻擊癌細胞的劃時代抗癌藥，現正應用於數種癌症治療，包括皮膚癌、肺癌、腎臟癌和胃癌等。

另外，本庶佑獲獎消息傳出後，日本推特網友也紛紛發文祝賀，而他的姓氏也引起網友熱議，「『本庶』這個姓氏很少見」、「我覺得這個姓氏很罕見」，由於不常見，有些網友還在討論，究竟是姓「本庶」名「佑」，還是姓「本」名「庶佑」。

據日媒引述日本姓氏來源相關網站的資訊指出，日本全國姓「本庶」的人大約只有30位，多數在愛知縣岡崎市和富山縣富山市。