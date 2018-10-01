寓教於樂 《工作細胞》將無償授權教育、醫療機構使用

日前大受好評的動畫《工作細胞》播畢之時，動畫製作公司也與原作者達成協議，將釋出作品的素材版權，無償提供給教育或醫療單位等相關活動，讓相關工作者可無條件的使用官方所提供的素材包。（圖擷取自《工作細胞》官方推特）

2018-10-01 20:03

〔即時新聞／綜合報導〕由日本漫畫家清水茜的漫畫作品所改編的動畫《工作細胞》，故事中將人體內的白血球、紅血球等細胞擬人化，呈現對抗各種疾病、細菌或是人體構造等內容，播出後大受好評，嚴謹且深具考究的醫學知識不僅受到日本醫學界的讚賞，也讓許多觀眾不自覺得關心起自己的身體健康，可謂是寓教於樂；日前在動畫播映完畢之時，動畫的製作公司與原作者達成協議，將釋出作品的素材版權，無償提供給教育或醫療單位等相關活動，讓相關工作者可無條件的使用動畫公司所提供的圖片素材。

綜合媒體報導，動畫公司在9月底動畫播畢後，正式宣布提供「官方版動畫圖檔素材包」，共計有32張圖檔，並附有角色的日文名稱；不過官方特別擬定了3項使用規範，分別是「只提供教學、醫療機構的相關人士使用」、「只能用在上述機構的各種相關說明，不能做為商業用途」、「不得用於違反公眾秩序、善良風俗之處」，確認過這三項原則後，便可自行到官網下載使用。

由於在動畫播映之時，日本的教學與醫學界便出現聲音，希望官方能將動畫的圖像素材授權予學校等機構，用作學術教學的用途，而動畫公司從善如流之舉，不僅教育與醫療界也可無償使用素材行教學或是宣導，官方可以藉著教學與醫療機構推廣作品，可謂是雙贏的局面。

不過，官方並未對海外的授權使用多做說明，相關機構是否能合法無償使用仍有待觀望。