中國女童偷拿包裹 父母拒賠全額嗆：8歲知道什麼

2018-10-01 19:33

〔即時新聞／綜合報導〕中國日前有快遞員將包裹放在社區警衛室，不過客戶回應沒收到，這名快遞員只能賠款人民幣2980元（約台幣1萬3千元）給賣家，事後調閱監視器發現東西被一名8歲女童偷拿，快遞員連忙與女童父母聯繫。不過女童父親說，女兒年僅8歲不懂事，不願意全額賠償。

綜合報導指出，中國江蘇省揚州市的秦姓女子是快遞員，日前投遞包裹至客戶的警衛室門口，不過客戶反映沒收到貨，由於賣家急著收款，秦女只好自掏腰包買了同樣商品給客戶，再將約台幣1萬3千元的貨款賠給賣家；秦女事後認為東西不可能憑空消失，便調閱社區監視器，當時有兩名女童在警衛室外玩耍，東西是其中一名8歲女童拿走的。

秦女隨即連絡女童的家長，要求家長賠償，不料女童家長一開始卻不承認東西是女童拿走的，還對秦女表示，包裹那麼重，孩子肯定是拿不動的；女童父親向當地媒體指稱，警衛室門口是不能寄放東西的，不知道是誰劃分區域給快遞員，還說女童分別為8歲和5歲，會知道些什麼，最後聲明自己不會一分錢都不給，但是不可能賠償全部金額。

報導中律師指出，包裹不見，雙方都有責任，秦女沒有妥善保管商品，應負擔瑕疵責任；女童破壞他人財物，父母身為監護人，必須負擔賠償責任。不過網友一面倒認為女童父母要負最大責任，並痛批父母縱容孩子犯錯，不賠全額是說不過去的。