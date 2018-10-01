切除60公斤象腿組織 婦女臥床18年終能起身走路

孟加拉婦女貝谷姆罹患象皮病，經過長達7小時的手術後，已能下床自由行走。（圖擷取自METRO）

2018-10-01 19:22

〔即時新聞／綜合報導〕孟加拉一名婦女因罹患象皮病（Elephantiasis）導致右腿腫脹，臥床長達18年，直到去年一名醫生在社群平台上得知她的症狀後，協助進行手術切除部分組織，才讓她重獲起身行走的能力。

綜合外媒報導，41歲的貝谷姆（Razia Begum）在生下第二胎後，象皮病的症狀日益惡化，不只讓她成為家庭的負擔，更嚴重影響到日常生活，由於病情太過嚴重，當地也無醫生願意替她開刀，不過貝谷姆的丈夫玫亞（Mohammad Manik Mia）始終不離不棄，甚至將照片刊登在社交平台想尋求網友幫助，最後得到一名居住在首都達卡的醫生關注，去年12月將貝谷姆送醫檢查，經過長達7小時的手術後，終於成功移除右腿重達60公斤的組織。

該名醫生指出，象皮病並不罕見，不過貝谷姆卻是相當嚴重且特殊的個案，為此院方還設立專家小組精密檢查她的症狀，要替這場複雜的手術作準備。術後，貝谷姆已能自由行走，不過由於腿上的組織尚未完全清除，她仍要定期回醫院複診，而她表示，「我非常開心，就像是自己在作夢一樣。」

據了解，全球約有1.2億人罹患象皮病，如果病情擴散到腹部恐會致命。