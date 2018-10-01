諾貝爾文學獎停頒禍首 性醜聞主角被處2年監禁

瑞典文化界名人阿爾諾（Jean-Claude Arnault）就是導致諾貝爾文學獎今年停頒的性醜聞主角，今日被瑞典法院判處2年徒刑。（法新社）

2018-10-01 18:48

〔即時新聞／綜合報導〕2018諾貝爾獎今（1）日開跑，由於瑞典學院遭性醜聞波及，導致今年諾貝爾文學獎停頒，這起性醜聞的主角、瑞典文化界名人阿爾諾（Jean-Claude Arnault）今日被瑞典法院判處2年徒刑。

綜合外媒報導，今年72歲的阿爾諾是法國人，是瑞典學院女院士佛羅絲登松（Katarina Frostenson）的丈夫，還曾獲瑞典學院贊助。在反性侵運動「#MeToo」延燒後，他去年11月被多名女子指控性侵和性騷擾，還被揭發曾7度洩漏文學獎得主。此案引發瑞典學院內部爭執，導致大批院士離職、諾貝爾文學獎評選也因此停擺，延至明年一起頒發。

據「The local」指出，阿爾諾被控2項強姦罪，斯德哥爾摩地方法院（Stockholm District Court）認定阿爾諾在2011年11月5日至6日晚間強姦一名女子，判處他2年監禁。另一項控罪發生在同年12月2日至3日晚間，但未被法院定罪。

主審法官安特瑪（Gudrun Antemar）在一份聲明中說，「法院對證據進行了徹底的評估，結論是，這些證據足以證明被告犯有檢察官指控的事件之一」。

檢方先前對阿爾諾求處3年有期徒刑。阿爾諾則從一開始就強調自己是清白的。