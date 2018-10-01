中客被泰國機場保全「打臉」 泰國總理：真是遺憾

對於中客遭泰國機場保全毆打事件，泰國總理帕拉育．詹歐查表示「遺憾」。（資料圖 美聯社）

2018-10-01 17:08

〔即時新聞／綜合報導〕泰國廊曼國際機場前晚發生中國遊客與保全發生爭執，保全遭毆打事件。中國男子聲稱是因沒給小費才挨揍，但當地媒體查證，保全出手是因為男子自己無法出示回程機票或住宿證明。對此，泰國總理帕拉育．詹歐查（Prayut Chan-ocha）表示「遺憾」。

據《法新社》報導，該影片被上傳到中國的社群網站上，引起中國網友不滿，目前打人的機場保安已被辭退，曼谷機場管理局局長也被停職，而被毆打中國公民表示接受道歉。而泰國總理帕拉育．詹歐查（Prayut Chan-ocha）也對此事件表示「遺憾」，外界認為，此舉應是要安撫中方不滿聲浪。

綜合外媒報導，影片中，泰國保全人員以單手抓住中國男子下巴，中國男子掙脫後卻遭保全揍了一拳，中國男子高呼「打人啊」，要求在旁的伙伴及在場人員「幫忙開視頻」。然而，現場氣氛稍微緩和後，中國男子卻開始用手指著自己的臉挑釁保全，激動喊著：「來！打！打！」

中國男子聲稱，他是因沒給小費才挨揍，但據當地媒體查證，保全出手是因為男子自己無法出示回程機票或住宿證明，才被帶到其他房間進行詳細調查，當時男子執意想離開，保全上前阻止他，最後演變成衝突。