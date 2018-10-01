美駐中大使投書 批中共藉美新聞自由霸凌美國農民...

2018-10-01 16:15

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國駐中國大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）9月30日投書狄蒙紀事報（Des Moines Register），批評中國利用美國的新聞自由，霸凌美國的農民、工人及企業，並指稱中共對中國媒體嚴厲控管，他向中國主要報章的投書一概被拒絕，直言中國毫無新聞自由可言。

中國官方英文報章《中國日報》（China Daily）上月23日在愛荷華州銷量最高的狄蒙紀事報刊登4頁廣告，指美國總統川普向中國發動貿易戰，導致出口大豆為主的該州損失慘重，主要原因就是川普「愚蠢」。美方已對中國2500億美元商品祭出關稅懲罰，逼近中國去年出口至美國商品總值的一半。中國則對1100億美元的美國商品課徵關稅，相當於去年美國銷中商品總值的70％。

曾任愛州州長的布蘭斯塔德投書表示，中方不斷在美國媒體刊登廣告，打擊川普、放大貿易戰的影響，根本是「利用美國珍貴的言論自由和媒體自由傳統，散布他們的政治宣傳」。他強調，美方實施關稅措施的目的，在於「促使中國廢除不公平貿易政策，使美中企業得以平等競爭。」但中方卻進一步報復，傷害美國勞工、農民和企業；還在美國自由媒體買廣告宣傳，「加強霸凌的行動」。

他指最令人憂慮的是，隨著「中國製造2025」產業計畫推進，中方致力竊取美方技術和智慧財產，包括強迫技術轉移、規避出口管制、透過網路或間諜偷取等。例如，一名中國特務就曾試圖從愛州的農田偷走粟米種子。不僅如此，他指在北京的街頭書報攤，無法找到反映中國人民對中國經濟發展軌跡持異見的報導，許多中媒甚至拒絕刊登他的文章，批評中國欠缺新聞自由。