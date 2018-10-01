貿易戰攏係假？ 專家稱：中國很樂意陪川普演戲

中美貿易戰已持續進行一段時間，雙方都不斷在政策上攻擊對方。（法新社）

2018-10-01 16:45

〔即時新聞／綜合報導〕中美貿易戰已持續進行一段時間，雙方都不斷在政策上攻擊對方。不過美國一名學者卻表示，其實中國很樂意與川普在貿易戰中一起演出，因為川普政府的一些作為其實減弱了美國在亞洲的影響力，這正中北京下懷。

綜合報導指出，《美國外交》（Foreign Affairs）最近刊登了美國哥倫比亞大學國際政治經濟學博士劉亞東（Yadong Liu）的文章，文中談到川普的政策如何幫助中國。劉亞東表示，美國媒體最近報導川普對中施加的關稅壓力正在奏效、已傷害到中國的經濟，也讓中國領導人憂心，但他認為這些說法幾乎與事實相反。

劉亞東表示，儘管美、中貿易衝突擴大，川普就北京而言仍是理想的美國總統，因為川普退出TPP（跨太平洋夥伴協定）、在美日貿易立場強硬、而且曾說過要讓美軍撤出南韓等決定，其實都符合中國的利益，並會加速衰退美國在亞洲的影響力，反讓中國有機會快速擴展影響力。

劉亞東也說，中國很樂意跟川普一起演戲，所以川普提高關稅後，中國也對等報復、協助製造危機感。而中國高層領導也始終保持沉默，讓川普來發揮，因為他們希望在美國11月期中選舉前，就貿易爭議達成決議，且以中國承諾大幅增加採購美國產品來減少美中貿易赤字收場。