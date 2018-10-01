潭美強襲日本！貨船被吹撞破提防、神社百棵樹木倒伏....

東京灣的貨船被強風推至岸邊，船側撞到凹陷，堤防也因此碎裂。（圖擷取自影片）

2018-10-01 16:39

〔即時新聞／綜合報導〕潭美颱風強襲日本，目前造成2人死亡、2人下落不明，以及143人受傷。日本各地都傳出颱風災情，如鷹架倒塌、屋頂遭吹飛與電線桿倒塌。東京灣有一艘貨船被強風吹至岸邊，造成船體與堤防損毀，所幸船員平安自行逃出。

據《ANN news》報導，東京灣的貨船被強風推至岸邊，船側撞到凹陷，堤防也因此碎裂，所幸船員平安自行逃出；埼玉縣新座市有公寓的鷹架倒塌，還有工廠的屋頂整個被掀起被吹到國道上；山梨縣笛吹市的神社有1百棵以上的樹木倒塌。

此外，交通仍未完全恢復，JR中央線的電線杆整個被吹倒，橫倒在鐵軌上，現場目前正在施工清理障礙。雖然目前山手線與京浜東北線已經通車，但時刻表大亂，各個車站都擠滿了上不了車的乘客，現場已經開始進行出入人數管制。

報導指出，各地也傳出死傷與下落不明的災民，鳥取縣兩名男性30日在產業道路開車時遭土石流波及，造成1人死亡，另1人下落不明；宮崎縣有一名67歲婦女跌入水渠，目前下落不明；山梨縣富士吉田市今日則有一名男子失足掉落至溝渠而溺斃；滋賀縣也有1人下落不明。

工廠的屋頂整個被掀起被吹到國道上。（圖擷取自影片）