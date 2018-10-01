沒錢裝新預警系統... 印尼過早解除海嘯警報致傷亡慘重

印尼當地氣象單位因過早解除海嘯警報惹議，這起災難本來有機會減輕損失，原定在7月實裝的新型海嘯預警系統，因資金不足取消。（法新社）

2018-10-01 15:39

〔即時新聞／綜合報導〕印尼蘇拉威西島上週五（28日）遭規模7.5強震襲擊，隨後海嘯擊捲巴路市（Palu），死傷人數破千，大多數罹難者都是命喪海嘯的襲擊，當地氣象單位過早解除海嘯警報惹議，這起災難本來有機會減輕損失，當局原定在7月實裝一個新型海嘯預警系統，但因資金不足而無法按照原計畫實裝。

綜合外媒報導，印尼遭強震、海嘯連擊，隨著救難人員深入災區，死傷消息陸續傳出，死傷數持續飆升，現已至少有1200人死亡，大多數罹難者都是死於海嘯，在地震發生後，印尼氣象氣候暨地球物理局（BMKG）立刻發布海嘯警報，但在半小時後解除，當海嘯迎面撲來之際，仍有上百人在海邊活動，BMKG被外界質疑過早解除警報，以致慘重傷亡。

據美國媒體《CNBC》報導，在這起強震發生前，一個由美國和印尼研究人員所組成的聯合團隊正在研發一種新型海嘯預警系統，該計劃利用感測器節點和海底電纜分析水下變化，第一時間將訊息傳遞給氣象單位，為官員提供比目前海嘯預警系統更多的警告時間，對拯救民眾生命安全至關重要。

研究團隊在2013年獲得資金，著手進行開發，在2016年測試成功，原定在7月就要全面安裝，但由於最近印度盾貶值，無法支付安裝系統的相關費用，而延宕實裝，不料強震與海嘯不久後就重創印尼。