川普戀愛中 韓媒警告金正恩：做好被強吻的準備吧！

南韓在野黨議員認為第二次川金會時川普可能會直接親下去，要金正恩做好心理準備。（資料圖 美聯社）

2018-10-01 14:51

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普近日語出驚人，稱自己與金正恩互嗆很多次，「然後我們就墜入愛河了」，引國際社會發噱。對此，南韓在野黨議員認為川普根本是在出奇招，「這對金正恩來說比動武還恐怖」、「第二次川金會時川普可能會直接親下去」、「金正恩，做好心理準備吧」。

據韓媒《中央日報》報導，南韓在野黨「自由韓國黨」議員鄭鎮碩今（1）日表示，川普至今在表揚獨裁者時的用語中，用到「戀愛」這個詞可說是史無前例。「站在金正恩的立場來說，川普露骨的愛情攻勢比動武還恐怖得多」、「第二次川金會時，川普可能會直接親下去」、「金正恩，做好心理準備吧」。

本報曾報導，川普29日到西維吉尼亞州為期中選舉造勢，提到北韓領導人金正恩時，稱兩人「來回互嗆過好多次，然後我們墜入愛河了（fell in love）」，他進一步說，「金給我寫了很漂亮的信、很棒的信，然後我們戀愛了。」

此外，聯合國大會在紐約舉行中，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）與北韓外交部長李容浩（Ri Yong Ho）進行場邊會晤時，接受邀請造訪北韓，以便第2次川金會前商討朝鮮半島非核化工作，外界認為，雙方也可能正積極籌畫第二次川金會。