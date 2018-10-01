我的小天使過世了... 媽媽悲痛分享故事鼓勵器捐

2018-10-01 14:34

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名8個月大的女嬰伊芙琳（Everlee），被診斷出「膽道閉鎖」，日前因肝功能受損而腦死，32歲的梅根（Meagan Cosper）在臉書向大眾分享這段經歷，她說道：「想想你可以捐贈的器官，包括心臟、肺、腎、肝它們可以拯救其他孩子或是生命。」

綜合外媒報導，梅根常在臉書張貼關於伊芙琳的抗病故事，更設立「Everlee’s story」的臉書專頁，伊芙琳患有「膽道閉鎖」，此病主要的受害器官是肝臟，倘若處置不當會危急生命，伊芙琳的皮膚因為此病影響肝功能衰竭而變黃，在23日晚上7點多被宣布腦死。

梅根在臉書發布一張伊芙琳依偎在她懷中的照片，寫下：「為了讓每個人了解人死後還能做什麼，我決定將伊芙琳的故事和大眾分享。」她表示，被告知伊芙琳腦死時，第一直覺是詢問她是否可以捐贈器官，但在得知同意器捐後器官將會被送到其他地方，當下非常難以接受，但不希望她的死對社會沒有幫助，因此仍同意器捐，後來醫師告知伊芙琳的器官受損太嚴重，無法器捐。

《太陽報》報導，梅根表示，希望每個人都能透過她分享的經歷，向更多人推廣器官捐贈的相關訊息，她說：「我不希望我的女孩死得毫無幫助，只願能挽救其他生命，不要再讓其他父母經歷和我相同的事情。」