英大學新生博覽會驚見「性工作」攤位 校方遭批可恥

英國布萊頓大學的新生博覽會上，驚見「性工作者權益組織」供學生了解如何成為一名性工作者，更提供免費的保險套和潤滑劑。（圖擷自「SWOP Sussex at Brighton Oasis Project」推特）

2018-10-01 12:23

〔即時新聞／綜合報導〕日前英國布萊頓大學的新生博覽會上，驚見「性工作者權益組織」（Sex Workers Outreach Project，簡稱SWOP）的攤位，供學生了解如何成為一名性工作者，更提供免費的保險套和潤滑劑，校方默許該組織進駐遭批可恥。

綜合外媒報導，「性工作者權益組織」於25日及27日在布萊頓大學校內擺攤，更在推特上發文表示，有六分之一的學生正從事性工作或正在考慮，他們可以幫忙，更說「無論是想透過性工作來賺錢、半工半讀、不知道未來想幹嘛的人，都歡迎加入，我們會尊重從事性工作的自主權、隱私權及機密性。」

《鏡報》報導，校方此舉引來不少民眾反彈，推特上有網友說：「學校是在鼓勵年輕人出售自己的身體來讀大學嗎？」；女權主義活動家朱莉（Julie Bindel）批評，把性交易變得正常化並對女性洗腦，讓大眾認為這是一種無害、可敬的謀生方式，這太可恥，校方應對此活動進行調查。

對此「性工作者權益組織」表示，並不是鼓勵或暗示學生成為性工作者，而是將性工作者的相關知識帶給大眾，更說道，目前社會的不穩定，意味著學生們會更加脆弱，我們會幫助他們；布萊頓大學表示，新生博覽會由學生會所舉辦，因此由他們自我管理，目前仍在與學生會進一步探討此事，以便充分了解邀請「性工作者權益組織」參加活動的目的。