扯！南韓多名護理系女學生 被迫在同學面前脫褲示範灌腸

南韓爆出7間大學的護理系，抽籤讓學生成為灌腸培訓的「示範病人」，被抽到的女孩必須在同學面前脫下褲子露出肛門。（美聯社）

2018-10-01 10:57

〔即時新聞／綜合報導〕怎麼會有這種事發生？南韓7間大學的護理系，爆出抽籤讓學生成為灌腸培訓的「示範病人」，被抽到的女孩必須在同學面前脫下褲子露出肛門，讓這些學生感到無比羞辱又痛苦。

據《韓國時報》報導，南韓203所大學設有護理系，其中大多數學校都用人體模型練習灌腸，但偏偏有7間學校直接讓學生上陣。1名女孩指出，系上會先讓她們分成4或5人一組，接著再抽籤決定誰要來「被灌腸」。

有護理系女學生說，由於運氣不好，她不得不向別人展示出自己的肛門，事後她認為這已涉及了人權問題。還有人透露，被選中的同學往往當場就哭了，畢竟向他人露出隱私部位根本就是在羞辱，其他學生往往也下不了手灌腸，因為她們知道被選中的人心裡有多難受。

這些爆出醜聞的護理系，教授卻認為這樣的做法是合理的，主因是透過如此訓練，護理系學生未來可以在患者痛苦時提供更好的醫療服務。而那些被抽中準備被灌腸的女學生，往往難以拒絕做示範，否則不僅她的團隊無法動手參與培訓，也會在教授心裡留下不好的印象。

然而，如今醫院在灌腸時已發展出新的工具，簡化灌腸過程，因此護理系學生根本不用把自己當小白鼠。首爾醫院的護理師指出，在護理系時學生的確需要一些互相訓練，但灌腸似乎是沒必要的，更何況那會對學生造成精神上與身體上的創傷。

南韓網友對此引起了爭論，同意教授說法的民眾表示，如果學生不進行這樣的灌腸訓練，那麼未來的患者將成為她們的第1隻小白鼠；另1名網友則反駁，現在已有人體模型和其他工去來模擬灌腸，學校的做法根本就是在性侵，如果教授真的堅持己見不願改變的話，何不自己上去「被灌腸」，也能夠成為學生的榜樣。