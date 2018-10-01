潭美強襲日本123萬戶停電 東京交通大打結！

潭美颱風造成東京首都圈交通大亂，不少班次誤點或停駛。（歐新社）

2018-10-01 11:25

〔即時新聞／綜合報導〕潭美颱風強襲日本，造成昨日與今（1）日東京首都圈交通大癱瘓，樹木倒塌與強風吹來的物體讓電車班次大亂，不只通勤族等了兩個小時半的車還到不了公司，還有火車撞上天外飛來的圍欄，乘客只好下車走到車站。除此之外，日本各地均傳出大規模停電，總計123萬戶無電可用。今日飛機全停飛，共2.8萬人受影響。

據日媒《時事通信社》報導，新幹線、舊國鐵與JR等在來線均受潭美颱風影響，山手線與京浜東北線於早上6點發車，接著常磐快速線也恢復行駛，但班次大幅減少；中央線快速因四谷車站有樹木倒塌，新宿到東京一段停駛，而三鷹站至武藏境站一段，以及橫浜、川崎兩站進行乘客入場管制；東海道新幹線也班次大亂，由於樹木倒塌還有狂風吹來的垃圾，東京-豐橋一段的上下線停駛，上午7點半左右全線開通。

京王電鐵指出，凌晨4點40分左右，明大前站至代田橋站間有倒塌的圍欄，前往新宿方向的列車撞了上去，車上70名乘客雖沒有受傷，但只能下車走到明大前站避難。

一名東京都台東區的45歲上班族朝日猛先生接受採訪，表示自己為了工作必須從上野站搭乘上午7點半的常磐線，結果在車站等了2個半小時才等到列車進站，「只能跟公司打個電話，不然也不知道怎麼辦」。

另外，飛機全日停飛，全日空有121個航班、日本航空有90個航班取消，總計2.8萬人受影響。

報導指出，除了交通大打結外，中部、關東與九州地方在今日早上出現大規模停電，中部電力公司轄內如愛知與靜岡縣等地有大約75萬戶停電，東京電力公司轄內如神奈川、千葉縣、東京都等地，共8縣內有37萬戶停電。鹿兒島與宮崎等5個現也有約11萬戶停電。電力公司警告民眾，千萬不要接近斷掉的電線周邊，否則有觸電可能。