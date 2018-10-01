「6缺1」諾貝爾獎今登場 生醫獎下午揭曉

諾貝爾頒獎今（1）日展開傍晚將公布生理學或醫學獎得主，但由於審議文學獎的瑞典學院爆發性醜聞，導致今年文學獎停辦。（美聯社）

2018-10-01 10:50

〔即時新聞／綜合報導〕諾貝爾頒獎今（1）日傍晚展開，將揭曉生理學或醫學獎得主，但由於審議文學獎的瑞典學院爆發性醜聞，導致今年文學獎停辦。

綜合外媒報導，這起性醜聞的主角是瑞典學院女院士佛羅絲登松（Katarina Frostenson）的72歲丈夫阿爾諾（Jean-Claude Arnault），也是瑞典文化界名人。阿爾諾因反性侵運動「#MeToo」風波，去年11月被指控過去20年間，至少對18名女子性侵和性騷擾，且涉嫌自1996年開始，7次對外洩漏文學獎得獎名單。

今年4月時有3名院士因阿爾諾性醜聞而相繼請辭，讓原先想大事化小的瑞典學院不得不重視該議題，最後於5月4日宣布今年的諾貝爾文學獎改到2019年再頒發，而此次的風波也讓原先18名的院士，陸續請辭或休假，最後減少到剩11名。

據悉，阿爾諾因2011時涉嫌2度性侵相同女子，日前被法院起訴，若指控成立，恐面臨6年有期徒刑。

此外，諾貝爾文學獎自1901年開始舉辦來，曾5次推遲頒獎，距離最近一次已要追溯到1949年。

以下為今年諾貝爾各頒獎時間（均換算成台灣時間）：

10/01（一）17：30 生理學或醫學獎

10/02（二）17：45 物理學獎

10/03（三）17：45 化學獎

10/05（五）17：00 和平獎

10/08（下週一）17：45 經濟學獎