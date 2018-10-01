白天上學晚上送披薩 他掙扎創業6年後營業額達40億

英國年輕人弗朗西斯（Ben Francis），在2012年19歲時白天去阿斯頓大學上課，晚上到必勝客打工送披薩，同時創辦運動服飾品牌Gymshark，如今年營業額達1億英鎊（約新台幣40億元）。（圖擷自Ben Francis臉書）

2018-10-01 09:52

〔即時新聞／綜合報導〕2012年時，英國1名年僅19歲的年輕人，白天在阿斯頓大學上課，晚上去必勝客打工送披薩，但他在瑣碎的時間掙扎創業，如今公司營業額達到1億英鎊（約新台幣40億元），他就是創辦運動服飾品牌Gymshark的弗朗西斯（Ben Francis）。

據《BBC》報導，弗朗西斯透露，當時他每天早晨醒來後就去大學上學，下午完成課業，並在傍晚5點到晚間10點到必勝客打工。弗朗西斯說，他會在送披薩的空檔中回覆Gymshark客戶的電子郵件，回到家後設計新產品並改進官網。

這樣的日子經過2年後，Gymshark年營收達到25萬英鎊（約新台幣1000萬元），因此弗朗西斯決定退學並停止打工，專注於運動品牌事業，今年的營收預估為1億英鎊。

其實弗朗西斯在2012年創立Gymshark前，就已經開展出一些事業，他建立了銷售汽車牌照的網站，由於他很愛健身，又做出2款iPhone健身APP，其中1款為他賺進8000英鎊（約新台幣32萬元）。

弗朗西斯接著想在網路販售健身營養品，但他隨後發現利潤實在太低了，而且去運動時找不到想穿的衣服，因此他決定自己做衣服，轉到運動服飾的領域。

在兄弟和一群朋友的幫助下，弗朗西斯買了縫紉機和絲網印刷機，並在父母的車庫裡製作運動背心和T恤。弗朗西斯回憶，當時製作12至15件衣服要花掉1天的大部分時間，但學習做衣服實在太有趣了。

弗朗西斯說，最初踏入運動服飾業並沒有甚麼偉大的計畫，主要是自己想穿好看的衣服，所以他能夠成功。Gymshark銷售對象瞄準在身材苗條的青少年，因為市場上大多數運動背心都是針對已練出肌肉的成年人設計的。

Gymshark現在擁有超過120萬客戶，總部內有215名員工。該品牌能夠如此迅速成長，主要是靠著社交媒體的推廣，因為Gymshark會免費將服裝送給健身網紅，當他們穿上後就會在YouTube和Instagram吸引粉絲。