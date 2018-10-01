薩爾瓦多棄台 美國喊嚴懲卻悄悄結束了...

薩爾瓦多外交部長卡斯塔尼達（左）與中國外交部長王毅（右）簽署中薩建交聯合公報。（美聯社）

2018-10-01 08:19

〔即時新聞／綜合報導〕薩爾瓦多8月與台灣斷交後，美國懲罰薩國做法，原本召回薩國、多明尼加與巴拿馬的大使或臨時代辦，不過，最近卻傳出美國國務院擔心薩國非法移民問題加劇，因此主張懲罰薩國的提案落敗，美國召回的3國使節也已悄悄回到駐地。

《紐約時報》報導，針對薩國與中國建交，美國白宮表示，將「重新評估我們與薩國的關係」，還召回駐薩國、多明尼加與巴拿馬的大使。

報導提到，白宮國家安全顧問波頓（John Bolton）曾打電話給薩國總統桑契斯（Salvador Sanchez Ceren），警告他不要與中國建交，但桑契斯並未理會，在薩國與中國建交後，波頓提議懲罰薩國。

不過，報導指出，美國國務院反對這項提議，認為薩國可能因此不願意阻止非法移民前往美國，正反雙方經過激烈爭辯，主張懲罰薩國的提案落敗。另外，有部分美國政府內部人士認為，薩爾瓦多只是跟著巴拿馬、多明尼加走，如果只懲罰薩國有失公平。

報導認為，美國本身與台灣沒有邦交，現在要求其他國家維持與台灣的邦交有點尷尬，但美國重視台灣實質獨立的現況，主因是台灣能牽制北京當局在亞洲日益增加的影響力。