梵中簽署協議 但仍有重要問題未解決

〔中央社〕天主教會知情消息人士表示,梵蒂岡和中國已就主教任命議題簽署劃時代協議,但教廷對長久以來所關切的神職人員遭拘禁問題,並未要求北京採取行動。

梵中22日簽署臨時性協議,教廷的長年企盼如願以償,可針對中國教區的主教任命表達意見,不過協議細節並未對外公布。

路透社報導,知悉協議內容的3名消息人士透露,目前有約10餘名神職人員和主教遭中國拘禁,其中有些人年事已高,但他們所面臨的困境仍未獲解決,將留待梵蒂岡日後持續努力。消息人士表示,教廷近年一再詢問被拘禁者的消息,但北京並未提供明確的資訊。

梵蒂岡一名高層消息人士指出,據信遭中國拘禁的確切神職人員人數至今仍不清楚。

追蹤天主教會人員在中國現況的天主教神職人員和維權人士認為,部分遭拘押的教士恐怕已死於拘禁中。

香港天主教正義和平委員會(Justice and Peace Commission of the Hong Kong Catholic Diocese)6月發布聲明,除抗議中國4月決定繼續拘押天主教河北宣化教區助理主教崔泰外,還敦促北京釋放所有遭「不合理和非法拘押的神職人員」。

這個委員會還刻意提到,保定教區正權主教蘇志民也遭拘押。現年已86歲的蘇志民自1997年10月被捕後就被拘禁,但外界對他的下落或狀況詳情毫無所悉。

熟知梵中協議的一名天主教神職人員表示:「實際情況就是這項協議只是一小步,非常小的一步…針對多項尚未解決的議題,未來還有許多艱困的工作。」

香港教區神職人員表示,很難確定遭中國拘押或軟禁的神職人員總數,因為北京官方並不透明。除了遭長期拘留者外,部分神職人員遭地方當局短暫拘禁。

密切關注梵中談判詳情的前教宗發言人龍巴迪(Federico Lombardi)表示:「關於教會在中國存續的許多其他重點和具體問題,現在可以提出。」

他接受義大利天主教宗教信息通訊社(SIR)訪問時表示:「事實是(梵中)已達成一個正面結果,帶來其他事情也能跟進並有所進展的希望。」

前述3位天主教消息人士指出,北京官方的中國天主教愛國會未經教廷批准就任命7位主教,但天主教教宗方濟各(Pope Francis)為了替簽署協議鋪路,承認7人的合法地位,其中部分人士未來會承擔何種角色與責任,成為另一個仍待梵中雙方敲定的議題。

天主教消息人士指出,前述7名主教中,有兩人被控擁有妻子或女友,違反天主教神職人員的禁慾誓約,因此稍早曾面臨梵蒂岡調查。

消息人士表示,預料中國任命的7名主教會擔任行政或象徵性角色,保有主教頭銜,卻不會履行完整的主教職責,包括授予神職人員聖職等。

不過對於中國的地下和官方教會應如何整合,部分中國天主教徒並不確定。

總部位於羅馬的天主教「亞洲新聞社」(AsiaNews)總編輯貝納德(Bernardo Cervellera)表示,地下教會主教仍受到限制,雖可主持彌撒,卻無法在自己的教區內隨心所欲活動。

和中國地下教會有聯繫的天主教傳教人員最近表示,中國地下教會受到的壓力在最近數月轉強。

面對官方立場堅持無神論的中國,香港過去數十年來一直是天主教會極其重要的灘頭堡。香港教區主教楊鳴章昨天表達他針對梵中協議持保留的態度,表示在暫未得悉協議具體內容的情況下,需要時間觀察協議能起的作用,或甚至能否被稱之為協議。

香港天主教週報「公教報」報導,楊鳴章在訪問中提及1970年代瑞典流行樂團

香港天主教週報「公教報」報導,楊鳴章在訪問中提及1970年代瑞典流行樂團阿巴合唱團(ABBA)的歌詞:「贏家通吃,輸家顯得微不足道。」

「公教報」引述楊鳴章的話指出,中國的天主教徒既非激進份子,也不是革命派,他們其實是真正的窮人;不幸的是,中共把天主教會當作目標,遠甚於中國其他任何宗教團體。

楊鳴章對「公教報」表示,他還不清楚梵中協議內容。

「公教報」還引述教廷駐港代表尤安泰(Ante Jozic)的話指出,這項協議具有「極大的重要性」,但還需要進行更多協商,以確保天主教會享有更多自由和自治權。

尤安泰表示:「我希望協議也能為(梵中)雙方之間帶來更多信任,激發其他對中國天主教會有利的解決方案。」尤安泰是教廷派駐在中共所掌控大中華地區的兩名半官方代表之一。

尤安泰對路透社證實,曾向「公教報」發表前述談話,不過他拒絕發表進一步評論。