世台會上致詞 安倍心腹盼解決食品問題

2018-10-01 00:30

〔中央社〕日本首相安倍晉三的心腹、日本執政黨自民黨副幹事長萩生田光一，今天受邀在東京舉行的世界台灣同鄉會年會致詞時表示，盼日本東北食品輸台問題能早日解決。

也是眾議員的萩生田今天上午受前駐日代表許世楷之邀，在2018世界台灣同鄉會聯合會第45屆年會上致詞時表示，安倍可能是全世界最親台的政治家，他盼台灣趁現在深化台日關係。

針對2011年311東日本大地震福島第一核電廠核災後，台灣對包括福島、群馬、櫪木等5縣的食品實施禁止進口一事，萩生田今天說出了日本的心聲。

他說，今年3月他銜命帶著首相安倍的親筆信訪台，在多項台日之間的問題當中，最重要的就是東北食品輸台問題，311大地震後最快對日本馳援的是台灣，但台灣友人卻還懷疑日本通過安檢的食品，這實在讓人感到遺憾。

萩生田說：「對日本而言，台灣是重要的友人，怎可能讓重要的友人吃有問題的食品？」他表示，曾向蔡英文政府提議， 若真不放心，可經由雙重或三重的檢驗化解台灣方面的疑慮，但問題至今仍未解決。

他感嘆，原本預定今年夏天再訪台，但因3月擔任信使訪台卻未達成使命，現在他暫時無法訪台。

萩生田認為，福島食品經過嚴格的安檢，沒什麼好擔心的，目前只剩台灣和中國禁止日本東北食品進口，中國一旦解禁，還禁止進口日本食品的將只剩台灣了。

針對國民黨對日本東北食品是否進口一事付諸公民投票的作法，萩生田表示，身為政治人物，他很清楚日本東北食品問題已不是科學問題，而是被泛政治化了。他很想說的是：「如果沒互信，又如何交朋友呢？」

世台會的台灣之夜上，自民黨青年局局長、眾議員鈴木馨祐上台致詞時表示，他和萩生田都一樣很親台，他這兩年有8次訪台，日本與同享自由、民主價值的台灣維持友好關係對日本來說是個大資產。

鈴木說，自民黨的青年局長期致力於台日關係的友好，安倍也是自民黨青年局出身的。最近有個好消息，那就是日前安倍三度連任自民黨總裁（黨魁），續任首相，安倍很重視與台灣的關係，可說是歷代日本首相當中最親台的首相，希望台日關係更上一層樓。（編輯：林治平）