戀情曝光！17歲男友遭女方家人毒打慘死 女隨後自殺

17歲的少年古馬（圖左男子）到女友家中約會，卻慘遭女友家人活活打死。（圖擷取自《印度時報》）

2018-09-30 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕印度阿里格爾（Aligarh）一名少年到女友家約會時，卻被女方家人捉住，活活將他打死，而事後12小時內，女友也自殺身亡，但目前警方仍不敢斷定，質疑少女可能也是被家人活活打死。

據《印度時報》報導，18歲少女索妮（Kumari Soni）和17歲的男友古馬（Tomidul Kumar）皆為同校同年級的學生，27日古馬到索妮家中約會時，卻意外被索妮的家人發現，將他毆打致死，而事後不到12小時，索尼疑似承受不起失去男友的悲痛，選擇自殺身亡。

古馬的父親表示，當時他接到對方家人的電話，得知古馬在他們家，沒想到趕過去卻發現古馬臉上全都是血，送往醫院急救後仍不治，令他相當悲痛，不懂為何對方要這樣殺害他的兒子。

警方表示，目前已將索妮的家人逮捕，並把兩具屍體送驗，等待初步的報告。儘管索妮的家人都聲稱少女是自殺而死，但警方仍未輕易採信，質疑少女可能也是被家人活活打死。

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