只和老大談性？英研究：家長與老么性話題機率少49％

英國研究指出，，家中的老二、老么與排行第1的孩子比起來，與父母聊到性話題的機率平均少了49%。圖為日本學生。（路透）

2018-09-30 23:51

〔即時新聞／綜合報導〕英國倫敦大學衛生與熱帶醫學院（LSHTM）最新研究指出，家庭性教育與孩子的出生順序有關，家中的老二、老么與排行第1的孩子比起來，與父母聊到性話題的機率平均少了49%，研究發布在《性教育》（Sex Education）期刊。

綜合外媒報導，倫敦大學衛生與熱帶醫學院團隊使用英國最大的性健康、生活方式科學研究——「性態度與生活方式全國調查（Natsal-3）」數據，在涉及該數據的逾4.5萬民眾中，隨機抽出5000名年紀介於17至29歲的人，分析他們在家中的排行與父母對他們性教育的程度。

結果發現，有48％在家中排行老大的女性和37％排行老大的男性，在14歲時與父母談論性行為；在家中排行老二的女性與男性，分別只有40%與29%與父母聊此話題；排行老么的孩子則表示不太可能從爸媽那兒接觸、聽聞到性相關話題，追根究柢是因為父母發現這種尷尬的話題逐漸讓人感到不舒服。

研究指出，排行非老大的孩子們較容易與年長的哥哥、姊姊聊起性話題，但父母的性教育不影響孩子首次性行為的時間點，負責研究的艾爾頓（Lotte Elton）博士指出，有鑑於此現象，應制訂完善的性教育計畫讓家長好好教育排行老大的孩子，再藉由他（她）教導弟弟、妹妹。

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《性教育》期刊