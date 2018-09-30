緊身白褲現駱駝蹄 正妹堅持有穿內褲被網友批

正妹穿緊身白褲現「駱駝蹄」，引發瘋傳。（圖擷取自kds life）

2018-09-30 22:46

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名身材曼妙的女子日前出去遊玩時拍的紀念照，放到自己的《微信》朋友圈，意外造成瘋傳，原來這名女子在照片上穿的緊身白褲太貼身，導致「駱駝蹄」現形，讓不少人直呼大噴鼻血。但是該名正妹知道自己的照片被瘋傳，氣得表示自己有穿內褲，還指責到底是誰把自己的相片往外傳，反而讓網友批評她「假掰做作」。

綜合媒體報導，中國這名正妹在自己的微信朋友圈分享了自己出門玩的照片，照片上她傳著性感，露出酥胸、小蠻腰，最吸引人眼球的就是這名正妹穿著的緊身白褲，疑似因為沒有穿內褲，現出下體的形狀，造成不少網友瘋狂轉發這組相片，讓不少人討論。之後這名正妹從朋友那邊得知自己的相片被瘋傳，還被熱議「駱駝蹄」，讓她大為光火，澄清自己有穿內褲，並指責當初轉發她相片的人，「有病嗎？誰在發我照片？」，還表示難怪最近一直有人加她「詢問價錢」。

沒想到網友反批她做作，不信正妹的「有穿內褲說」，表示她穿成這樣還發相片根本是想要紅，「現在的社會風氣就是這樣，整個事情就是自編自導自演」、「穿成這樣不是炒作？我不信」、「不就是自己發出來的嗎？我看是為了提高價格而已！」